Омск-Информ
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·Общество

В течение ближайших восьми месяцев там будут ремонтировать газопровод.
Сегодня с 8:00 в Омске перекрыли улицу 19-ю Линию от дома № 1а до дома № 3а. Движение остановили до 1 мая 2025 года.
Все это время на участке будут устанавливать временный надземный газопровод и ремонтировать постоянный, который пострадал в результате пожара, произошедшего в июле. Напомним, без газа остались 150 домов.
·Общество

В течение ближайших восьми месяцев там будут ремонтировать газопровод.
Сегодня с 8:00 в Омске перекрыли улицу 19-ю Линию от дома № 1а до дома № 3а. Движение остановили до 1 мая 2025 года.
Все это время на участке будут устанавливать временный надземный газопровод и ремонтировать постоянный, который пострадал в результате пожара, произошедшего в июле. Напомним, без газа остались 150 домов.