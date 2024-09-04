В июле произошел пожар на газопроводе, из-за этого многие дома остались без газа.

Прокуратура Омской области проконтролирует восстановление газоснабжения в Центральном округе Омска. Напомним, что в июле 2024 года произошел пожар на газопроводе на улице 19-я Линия. В результате возгорания без газоснабжения остались 150 жилых домов.

Прокуратура внесла представления ответственным организациям, чтобы они поскорее решили этот вопрос. Предприятия должны сообщить, в какие сроки и в каком порядке снова вернется газоснабжение.

Сейчас сотрудники АО «Омскгоргаз» и Ростехнадзора заканчивают обследовать участки в районе поврежденного газопровода. Они создали временную схему обеспечения домов газом. Также ведется разработка проектной документации для реконструкции газопровода.

Прокуратура проконтролирует соблюдение сроков.