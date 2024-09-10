Омск-Информ
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·Общество

До конца года приведут в порядок участок трассы в 9 километров.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о продолжении ремонта дороги Калачинск – Ивановка – Кабанье в Калачинском районе. Эта трасса ведет к детскому лагерю «Орленок».

– Этот проект получил развитие благодаря президентской программе модернизации инфраструктуры детского оздоровительного отдыха, обновляем в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», – уточнил Хоценко.  

Сейчас компания «Омскавтодор» фрезерует изношенное полотно, укрепляет основание методом холодного ресайклинга, а также устраивает выравнивающий слой покрытия. Предстоит уложить два слоя асфальтобетонного покрытия, восстановление остановочных пунктов, установка дорожных знаков и нанесение разметки.  Обновление трассы позволит юным омичам в следующем летнем сезоне добираться до лагеря быстрее и безопаснее.

·Общество

До конца года приведут в порядок участок трассы в 9 километров.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о продолжении ремонта дороги Калачинск – Ивановка – Кабанье в Калачинском районе. Эта трасса ведет к детскому лагерю «Орленок».

– Этот проект получил развитие благодаря президентской программе модернизации инфраструктуры детского оздоровительного отдыха, обновляем в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», – уточнил Хоценко.  

Сейчас компания «Омскавтодор» фрезерует изношенное полотно, укрепляет основание методом холодного ресайклинга, а также устраивает выравнивающий слой покрытия. Предстоит уложить два слоя асфальтобетонного покрытия, восстановление остановочных пунктов, установка дорожных знаков и нанесение разметки.  Обновление трассы позволит юным омичам в следующем летнем сезоне добираться до лагеря быстрее и безопаснее.