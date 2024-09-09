Омск-Информ
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·Образование

Первая группа учителей БЖД пройдет повышение квалификации уже к концу недели.
Преподавать «Основы безопасности и защиты Родины» школьникам Омской области начнут с 16 сентября. Как рассказали «Омск-информу» в министерстве образования, к этому времени в регионе подготовят около 240 учителей из Омска и 13 районов.
Программа обучения педагогов состоит из двух частей длительностью по 24 часа. Теоретическая (дистанционная) часть обучение началась 11 июля и завершится 19 сентября. Обучение прошли уже 724 человека, еще 41 – проходит его сейчас.
Практическую (очную) часть обучение организовали в три потока:
  1.  12–14 сентября (предварительное количество слушателей – 240 человек);
  2.  19–21 сентября (240 человек);
  3.  26–28 сентября (285 человек).
Напомним, предмет будут изучать ученики 8–11-х классов.
·Образование

Первая группа учителей БЖД пройдет повышение квалификации уже к концу недели.
Преподавать «Основы безопасности и защиты Родины» школьникам Омской области начнут с 16 сентября. Как рассказали «Омск-информу» в министерстве образования, к этому времени в регионе подготовят около 240 учителей из Омска и 13 районов.
Программа обучения педагогов состоит из двух частей длительностью по 24 часа. Теоретическая (дистанционная) часть обучение началась 11 июля и завершится 19 сентября. Обучение прошли уже 724 человека, еще 41 – проходит его сейчас.
Практическую (очную) часть обучение организовали в три потока:
  1.  12–14 сентября (предварительное количество слушателей – 240 человек);
  2.  19–21 сентября (240 человек);
  3.  26–28 сентября (285 человек).
Напомним, предмет будут изучать ученики 8–11-х классов.