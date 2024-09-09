Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Ранним утром и по вечерам ограничения введут в «Амуре».
в Амурском поселке запланировали продолжение капитального ремонта трамвайных путей. В связи с этим маршруты трамваев 1, 4 и 7 снова сократят: они будут ходить только до остановки «Улица 11-я Ремесленная».
Расписание ограничений:
  • с 20:30 9 сентября до 5:30 10 сентября; 
  • с 20:30 11 сентября до 5:30 12 сентября; 
  • с 20:30 13 сентября до 5:30 14 сентября.
Пути ремонтируют на участке улицы Челюскинцев от 5-й Северной до 8-й Восточной.
·Общество

Ранним утром и по вечерам ограничения введут в «Амуре».
в Амурском поселке запланировали продолжение капитального ремонта трамвайных путей. В связи с этим маршруты трамваев 1, 4 и 7 снова сократят: они будут ходить только до остановки «Улица 11-я Ремесленная».
Расписание ограничений:
  • с 20:30 9 сентября до 5:30 10 сентября; 
  • с 20:30 11 сентября до 5:30 12 сентября; 
  • с 20:30 13 сентября до 5:30 14 сентября.
Пути ремонтируют на участке улицы Челюскинцев от 5-й Северной до 8-й Восточной.