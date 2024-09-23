Выясняем, какие напитки предлагают наши кофейни во время пасмурной осенней погоды.

Говорят, у природы нет плохой погоды. Для самой природы, может быть, так оно и есть. Но вот для нас с вами конец лета и начало осени предоставляет пасмурное небо и немного дождей. Учитывая, что это лишь начало осени, нам надо быть готовым к тому, чтобы бороться с этой осенней тоской.

И что может быть лучше, чем чашка горячего крепкого кофе?

Кто-то бы сказал, что Омск чем-то напоминает какой-нибудь итальянский городок, ведь если пройтись по улицам города хотя бы минут тридцать, то невозможно не наткнуться на кофейню. А уж в центре и пары минут хватит. Есть у нас такая традиция: кофе пить. И мы ее хорошо соблюдаем. Наши кофейни известны даже за пределами региона. Люди из столицы специально собирают рекомендации, какие кофейни посетить в нашем городе, когда туда собираются.

Классика жанра

В нашем городе, когда говорят про кофейни, всегда упоминают «Тинто» и Skuratov. Первый остается наиболее традиционным, всегда поддерживая свою марку первой кофейни в нашем городе. И рекомендация на то, чтобы поднять настроение, взбодриться и прогреться, – классический эспрессо.

Skuratov же предлагает меню, которое вдохновлено все еще проходящим (а для кого-то начало осени – самый пик!) дачным сезоном. Меню «СНТ Цветник» хвастается разнообразием холодных напитков на основе разных ягод, которые и правда освежают и придают сил – мы пробовали облепиховый бамбл. Вкус необычный, но вот для прогрева не хватает!

Однако про эти две кофейни всем давным-давно все известно. Что же предложат более «молодые» конкуренты?

Не-кофейни

Для начала заглянем в бранч-бар «Гении пьют кофе» на Либкнехта, 11. Заведение открылось в прошлом году, и тогда задумка известного омского ресторатора Игоря Белоглазова заключалась в том, что это должно быть заведение, в котором завтрак будут подавать весь день. Для нашего города формат в новинку.

Но какой же завтрак без кофе?

Благо и выбор отличный! Множество вариантов как авторского, так и стандартного кофе из зерен Бразилии и Коста-Рики. Для кофеманов это важно, потому что разница между зернами действительно есть, и некоторые виды зерен действительно не для всех. Кроме кофе, в меню, разумеется, можно найти разные сорта чая, а также то, что часто в меню наших кофеен называют «не-кофе». Это, как правило, горячий шоколад и какао. И что же предложат «Гении», чтобы прогреться после осеннего ливня?

– Обычно мы рекомендуем чай с медом и апельсином, – говорит Юля, официант бранч-бара. – Второй вариант – это какао макадамия. То есть какао с ореховым сиропом. Очень мягкий вкус.

Что же, слегка иронично, что рекомендуют именно не-кофе, но почему бы и нет? Какао действительно отличное, мягкое, словно пьешь сливки. Да и хорошо прогревает! Самое то для осеннего дня. Но определенно рассчитано на сладкоежек, так что имейте в виду!

Ну а интерьер вполне себе, на мой взгляд, стандартный для современного заведения. Никакой помпезной классики. Все просто и со вкусом. Как раз оптимально, чтобы позавтракать, быть может, в начале рабочего дня, взяв с собой ноутбук.

И вот еще один интересный проект. LAVANDA – цветочный магазин, который неожиданно стал кофейней. Как и многие другие заведения, находится в центре города на улице Ленина. Если вам надо и цветы заказать, и сладкий подарок купить, а еще и кофе выпить – отличный выбор.

Стилистика, наверное, диктуется тем, что кофейня «выросла» из цветочного магазина. Несколько необычно, но все еще современно. Лозунг заведения «Больше, чем цветы» уж точно оправдывается.

Однако ощущение, что фокус все-таки в первую очередь на цветах и десертах. Некоторые изделия хоть и заставляют приподнять бровь от цен, но по вкусу точно нареканий не было. Любители овсяного печенья, к примеру, точно получат удовольствие.

Но вернемся к кофе. Эспрессо выделяется лишь приятной (в сравнении с многими другими кофейнями) ценой, но на этом, наверное, все.

Но уж если вам хочется зайти и заказать именно цветы, да еще и подарок, да еще и к конкретной дате – тут вообще никаких вопросов нет. Консультанты готовы были прочитать целую лекцию по поводу того, как правильно подбирать букет, какое будет самое подходящее оформление, какие нужно выбрать ленточки, а также какая игрушка будет хорошо смотреться в букете. Парням на заметку.

Чем хочется все подытожить? В Омске есть место как и для классики, так и для любителей чего-нибудь необычного. Кофе – целая культура. Она объединяет людей с разными интересами. И для такого объединения в нашем городе есть много прекрасных мест, где можно спрятаться от осенней тоски и быть готовым с новыми силами пойти в путь даже под самым холодным ливнем. А что до любителей чая – они тоже не уйдут обиженными!