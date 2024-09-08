Все свободное время Игорь Голубев посвящает волонтерской деятельности для нужд фронта.

Врач-педиатр омской городской поликлиники № 3 Игорь Голубев вместе с отцом изготавливает и поставляет на фронт печи уникальной конструкции. Участники СВО по достоинству оценили сделанные в Омске печи: только за последний месяц Голубевы изготовили для бойцов свыше 60 различных печек.

Как рассказывает Игорь, все свободное от работы и учебы в ординатуре время он посвящает волонтерской деятельности. Сегодня это помощь фронту. Два года назад, когда была объявлена всеобщая мобилизация, педиатр и его отец изготовили для находившихся в полевом лагере в Черемушках первые пять печей. Конструкцию придумал отец Игорь – взял пустой баллон из-под фреона, добавил пару деталей, и получилась недорогая, но эффективная печь.

– Первые 5 штук мы отвезли ребятам на полигон в Черемушки. Нашим бойцам очень понравилось, дальше уже начали поступать заявки с передовой. Преимуществами печки являются быстрота нагрева, высокий КПД и прочность, а также при ее работе выделяется мало дыма (особенно важно на передовой), – говорит Игорь Голубев.

Помимо печей, омский врач и его отец занимаются изготовлением окопных свечей, муляжей минометов, щупов и табличек для саперов «Осторожно: мины!».

– Познакомились с другими волонтерами. Уже вместе с ними начали делать печи в большем количестве. Собирали различную гуманитарную помощь, уже и не счесть, сколько всего за два года отправили нашим бойцам, – отмечает омский врач.

Сейчас, в преддверии холодов, работы у омских волонтеров явно добавится. Окопные свечи, печки и другое нехитрое, но крайне нужное бойцам оборудование очень востребовано на фронте.