Омск-Информ
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·Общество

Соответствующее решение было принято депутатами горсовета больше года назад.

Популярный сервис «Яндекс Карты» пополнил свой электронный справочник примечательным топонимом – на картах появилась улица Омского Авангарда. Ее команде обещали еще в 2021 году после победы в Кубке Гагарина. Официальное решение было принято депутатами горсовета в июне прошлого года.

Новая улица располагается на Левобережье в центре строящегося микрорайона «Кварталы Драверта». Она будет идти параллельно знаменитой «кишке» – улице Шаронова, которая ведет к «G-Drive Арене», домашнему стадиону «ястребов». С улицы Омского Авангарда будет выезд на Шаронова.

·Общество

Соответствующее решение было принято депутатами горсовета больше года назад.

Популярный сервис «Яндекс Карты» пополнил свой электронный справочник примечательным топонимом – на картах появилась улица Омского Авангарда. Ее команде обещали еще в 2021 году после победы в Кубке Гагарина. Официальное решение было принято депутатами горсовета в июне прошлого года.

Новая улица располагается на Левобережье в центре строящегося микрорайона «Кварталы Драверта». Она будет идти параллельно знаменитой «кишке» – улице Шаронова, которая ведет к «G-Drive Арене», домашнему стадиону «ястребов». С улицы Омского Авангарда будет выезд на Шаронова.