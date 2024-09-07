Заболеваемость увеличивается последние пять недель, растет и число госпитализаций.

В Омске начался сезонный рост заболеваемости острыми респираторными заболеваниями. Число заболевших увеличивается последние пять недель, растет и количество госпитализированных. О причинах рассказал заведующий кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, доктор медицинских наук, доцент Николай Николаев.

– Причин этому несколько, основные – изменение погоды (во влажную и/или прохладную погоду выживаемость вирусов больше), снижение естественного иммунитета у части населения (в том числе вследствие избыточного пребывания на солнце) и скученность, которая начинается с окончания массовых отпусков и выходит на пик с началом учебного года. Разновозрастные коллективы школ, вузов и рабочих коллективов способствуют более быстрому распространению вирусов, – цитирует Николаева портал «Город55».

Пик заболеваемости ожидается в ноябре – декабре, вторая волна – в феврале – марте 2025 года. Чтобы не заболеть, нужно обязательно вакцинироваться, заявил ученый.

– Вакцинироваться от гриппа надо обязательно, особенно школьникам, студентам и людям старше 50 лет. И остается актуальной плановая вакцинация от ковида, это поможет снизить зимнюю заболеваемость. Вакцинированные тоже могут болеть разными ОРВИ, ковидом и гриппом – это связано с тем, что вакцины защищают от 4–6 наиболее опасных или актуальных вирусов, а их у нас циркулирует 40–60 видов, – отметил эксперт.

Накануне было объявлено о старте Всероссийской кампании по вакцинации от гриппа. Роспотребнадзор планирует привить до 60 % населения страны.