Инцидент произошел на перемене, когда шестиклассница резала бумагу канцелярским ножом.

Департамент образования омской мэрии прокомментировал инцидент в школе № 33 на Левобережье, где в четверг, 5 сентября, ученица шестого класса порезала канцелярским ножом своего одноклассница. Мальчик был доставлен в медицинское учреждение.

По информации властей, инцидент произошел во время перемены, когда девочка резала бумагу ножом и случайно задела руку находившегося рядом одноклассника.

– Со слов одноклассников, конфликтной ситуации между школьниками не было, действия ученицы не были преднамеренными, – отметили в департаменте. – Рану обработали, наложили повязку, вызвали родителей.

На ближайших классных часах с учениками всех параллелей проведут инструктажи по использованию режущих предметов и расскажут о мерах безопасности.