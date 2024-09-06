Омск-Информ
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·Происшествия

Родители отвели пострадавшего подростка в больницу.

Вчера, 5 сентября, в омской школе № 33 на Левобережье произошел инцидент с шестиклассниками, сообщает Ом1. Девочка порезала руку 12-летнего одноклассника канцелярским ножом. Родители пострадавшего ребенка обратились в больницу.

В полиции рассказали, что повреждение руки не угрожает здоровью школьника. По факту инцидента проводится проверка, после выяснения всех обстоятельств будет принято процессуальное решение.

·Происшествия

Родители отвели пострадавшего подростка в больницу.

Вчера, 5 сентября, в омской школе № 33 на Левобережье произошел инцидент с шестиклассниками, сообщает Ом1. Девочка порезала руку 12-летнего одноклассника канцелярским ножом. Родители пострадавшего ребенка обратились в больницу.

В полиции рассказали, что повреждение руки не угрожает здоровью школьника. По факту инцидента проводится проверка, после выяснения всех обстоятельств будет принято процессуальное решение.