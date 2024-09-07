На текущий год запланировано обновление 30 км контактной сети для электрического транспорта.
Муниципальное предприятие «Электрический транспорт» проводит замену контактной троллейбусной и трамвайной сети. На текущий год запланировано поменять 30 км сети.
Работы пройдут на улицах Заозерная, Учебная, Серова, Интернациональная, 70 лет Октября, Ватутина и ряде других. Сейчас работники предприятия меняют провода для троллейбусов на проспекте Комарова.
– За ночь меняем около 900 м. Отключаем напряжение, демонтируем старую контактную сеть, раскатываем новую сеть и присоединяем ее. После проведения всех работ проводим регулировку напряжения контактного провода, – рассказал заместитель директора по энергетике МП «Электрический транспорт» Денис Волков.
Как пояснили на предприятии, все работы ведутся ночью, что позволяет не ограничивать троллейбусное движение и не создавать преград для автотранспорта.