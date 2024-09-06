Омск-Информ
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·Спорт

Начало игры через час – в 19:30.

Сегодня, 6 сентября, «Авангард» проведет второй матч чемпионата КХЛ-2024/2025. Омская команда встретится на домашней «G-Drive Арене» с «Нефтехимиком» из Нижнекамска. Начало матча в 19:30.

Напомним, что свой первый матч в новом сезоне «Авангард» завершил победой. Встреча с новосибирской «Сибирью» завершилась со счетом 2:1 в пользу омичей.

·Спорт

Начало игры через час – в 19:30.

Сегодня, 6 сентября, «Авангард» проведет второй матч чемпионата КХЛ-2024/2025. Омская команда встретится на домашней «G-Drive Арене» с «Нефтехимиком» из Нижнекамска. Начало матча в 19:30.

Напомним, что свой первый матч в новом сезоне «Авангард» завершил победой. Встреча с новосибирской «Сибирью» завершилась со счетом 2:1 в пользу омичей.