Омск-Информ
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·Общество

До утра понедельника они будут объезжать закрытый на ремонт сетей участок дороги.
Из-за частичного перекрытия улицы 3-й Разъезд с 20:00 6 сентября в Омске временно изменятся схемы движения четырех автобусов: 6Н, 72, 212 и 514. Изменения будут действовать до 8:00 9 сентября.
– В качестве вариантов объезда перекрытого участка частным перевозчикам рекомендовано движение по улицам 26-я Линия, Красных Зорь, 20 лет РККА, Лескова и 10 лет Октября, – сообщили в мэрии.
Напомним, дорогу перекроют для ремонта тепловых сетей.
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·Общество

До утра понедельника они будут объезжать закрытый на ремонт сетей участок дороги.
Из-за частичного перекрытия улицы 3-й Разъезд с 20:00 6 сентября в Омске временно изменятся схемы движения четырех автобусов: 6Н, 72, 212 и 514. Изменения будут действовать до 8:00 9 сентября.
– В качестве вариантов объезда перекрытого участка частным перевозчикам рекомендовано движение по улицам 26-я Линия, Красных Зорь, 20 лет РККА, Лескова и 10 лет Октября, – сообщили в мэрии.
Напомним, дорогу перекроют для ремонта тепловых сетей.
1260