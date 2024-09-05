Омск-Информ
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С вечера пятницы до утра понедельника на этой улице будут ремонтировать тепловые сети.

Омская мэрия сообщает о перекрытии движения на участке улицы 3-й Разъезд в Центральном округе города. Дорога от дома № 36 до остановки общественного транспорта «3-й Разъезд» будет перекрыта все выходные – с 20 часов 6 сентября до 8 часов 9 сентября. На участке пройдут ремонтные работы на подземных инженерных коммуникациях тепловых сетей.

– Водителям необходимо корректировать свои маршруты с учетом сложившихся изменений. Возможный маршрут объезда: улицы Красных Зорь, Лескова, 10 лет Октября, 20 лет РККА, 26-я Линия, – предложили в мэрии.

Ранее сообщалось о перекрытии части улицы Думской в центре города. В субботу, 7 сентября, там будут открывать вторую очередь Аллеи олимпийских чемпионов.

·Авто

С вечера пятницы до утра понедельника на этой улице будут ремонтировать тепловые сети.

Омская мэрия сообщает о перекрытии движения на участке улицы 3-й Разъезд в Центральном округе города. Дорога от дома № 36 до остановки общественного транспорта «3-й Разъезд» будет перекрыта все выходные – с 20 часов 6 сентября до 8 часов 9 сентября. На участке пройдут ремонтные работы на подземных инженерных коммуникациях тепловых сетей.

– Водителям необходимо корректировать свои маршруты с учетом сложившихся изменений. Возможный маршрут объезда: улицы Красных Зорь, Лескова, 10 лет Октября, 20 лет РККА, 26-я Линия, – предложили в мэрии.

Ранее сообщалось о перекрытии части улицы Думской в центре города. В субботу, 7 сентября, там будут открывать вторую очередь Аллеи олимпийских чемпионов.