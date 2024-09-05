Омск-Информ
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Движение остановят на 10 часов для открытия новых бюстов на Аллее олимпийцев.
В субботу, 7 сентября, с 08:00 до 18:00 в Омске перекроют улицу Думскую. Движение остановят на участке от улицы Ленина до проспекта Карла Маркса. С 7:00 до 18:00 там также запретят парковку.
Улицу перекроют, чтобы провести торжественную церемонию открытия второго этапа Аллеи олимпийских чемпионов. На ней к субботе установят шесть новых бюстов и вернут один, который пришлось убрать из-за подмыва почвы.
Омичам предлагают скорректировать маршруты и объезжать перекрытый участок по улицам Ленина, Лермонтова, проспекту Карла Маркса.
·Авто

Движение остановят на 10 часов для открытия новых бюстов на Аллее олимпийцев.
В субботу, 7 сентября, с 08:00 до 18:00 в Омске перекроют улицу Думскую. Движение остановят на участке от улицы Ленина до проспекта Карла Маркса. С 7:00 до 18:00 там также запретят парковку.
Улицу перекроют, чтобы провести торжественную церемонию открытия второго этапа Аллеи олимпийских чемпионов. На ней к субботе установят шесть новых бюстов и вернут один, который пришлось убрать из-за подмыва почвы.
Омичам предлагают скорректировать маршруты и объезжать перекрытый участок по улицам Ленина, Лермонтова, проспекту Карла Маркса.