Из-за ремонта «своей» школы детей перевели в другое образовательное учреждение, куда приходится ездить на маршрутке.

В группе «Омскновости» социальной сети «Одноклассники» появился пост матери девочки, которую временно перевели учиться в школу № 59 в микрорайоне Чередовом. Школа, где до этого училась девочка, сейчас закрыта на капитальный ремонт, а в новую приходится ездить на общественном транспорте. Его в этом районе города катастрофически не хватает.

– Вчера встречала дочь из школы. Проблема в транспорте, его катастрофически не хватает. Толпа детей на остановке. Нам удалось сесть только в третью подъехавшую маршрутку. Дополнительно дали 108-й автобус, но его мы так и не дождались, – пишет женщина.

Омичка опасается, что с наступлением холодов дети будут мерзнуть на остановке. И если уж не получается решить проблему с транспортом, то родительница предлагает поставить теплую остановку.

– Можно хотя бы возле школ и садов установить теплые остановки, если с транспортом не получается? Сделайте что-нибудь! Детей жалко! – обращается мать школьницы к властям.

Комментаторы, среди которых в основном женщины, поддержали автора поста. Власти пока не отреагировали на обращение.