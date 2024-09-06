После материала РИА «Омск-информ» этой проблемой занялись прокуратура и Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело.

Работникам МУП «Знаменское жилищно-коммунальное хозяйство», которые 20 августа устроили забастовку из-за долгов по зарплате, выплатили все положенные по закону средства, а на руководство предприятия и чиновников районной администрации завели уголовное дело.

«Омск-информ» подробно освещал эту ситуацию. Пойти на крайние меры сотрудников ресурсоснабжающей организации вынудила трехмесячная задолженность по зарплате. Как было установлено в ходе прокурорской проверки, деньги не платились за май, июнь и июль. Общий размер задолженности перед 65 работниками превысил 2,5 млн рублей.

– В целях устранения нарушений и восстановления прав работников прокуратурой района директору предприятия внесено представление, а также возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы), которое направлено на рассмотрение в Государственную инспекцию труда Омской области, – сообщили в прокуратуре. – Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц местной администрации и руководства муниципального предприятия в связи с невыплатой заработной платы.

Долги по зарплате сейчас полностью погашены.