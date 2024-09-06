Омск-Информ
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·Авто

На участке начали подготовительные работы к ремонту.
Сегодня в Омске перекрыли улицу Пушкина, где начал разрушаться тротуар. Проезд запретили от здания № 2 до перекрестка с Пранова, в том числе с улицы Звездова.
Со стороны улицы Думской сюда продолжают ехать автомобили. Многим приходится разворачиваться и возвращаться на Думскую.
Движению пешеходов по дороге, сползающей в Омь, пока никто не препятствует.
Как пояснили «Омск-информу» в мэрии, ремонт проводит собственник трубопроводов, расположенных под дорогой, – ООО «Триумф-Компани». Сегодня рабочие занимаются обрезкой деревьев, растущих вдоль разрушенного тротуара.
·Авто

На участке начали подготовительные работы к ремонту.
Сегодня в Омске перекрыли улицу Пушкина, где начал разрушаться тротуар. Проезд запретили от здания № 2 до перекрестка с Пранова, в том числе с улицы Звездова.
Со стороны улицы Думской сюда продолжают ехать автомобили. Многим приходится разворачиваться и возвращаться на Думскую.
Движению пешеходов по дороге, сползающей в Омь, пока никто не препятствует.
Как пояснили «Омск-информу» в мэрии, ремонт проводит собственник трубопроводов, расположенных под дорогой, – ООО «Триумф-Компани». Сегодня рабочие занимаются обрезкой деревьев, растущих вдоль разрушенного тротуара.