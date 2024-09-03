Неподалеку от исторической постройки образовался огромный провал, который огородили сигнальной сеткой.

История со сползанием в Омь здания горсовета, похоже, не преувеличение. В столетней постройке, где заседает городской парламент, сейчас укрепляют фундамент за 26,3 млн рублей (ранее на это же выделялось более 800 тысяч), мотивировав это тем, что исторический объект держится только на корневой системе деревьев, растущих на берегу реки. «Омск-информ» подробно рассказывал, почему это может случиться.

Оказалось, что угроза сползания здания не очередной городской миф, а суровая реальность. Береговая линия Оми в буквальном смысле начала сползать в реку. Внушительных размеров провал образовался в районе улицы Думской, буквально в паре сотен метров от горсовета. Для безопасности прохожих установили сигнальную сетку и своеобразную ограду из деревянных колышек.

Тротуар по соседству с ушедшим под воду берегом крайне зыбкий, опасный и буквально ходит ходуном. Прямо под местом обрушения оголились водопроводные сети. Можно предположить, что частые дожди подмыли грунт, сыграла роль близость сетей, которые давали дополнительную сырость. В итоге это привело к локальному ЧП.

Любопытно, что неподалеку от места «впадания» куска тротуара в Омь имеется похожий провал. Судя по остаткам жизнедеятельности прохожих в виде мусора, он образовался уже давно. Как пояснили в городской администрации, оголившиеся трубопроводы принадлежат ТЦ «Триумф».

– Это сети ТЦ «Триумф». Они должны были принимать меры, – заявили в мэрии.

Оперативно связаться с администрацией торгового комплекса не удалось: приемная и основной телефон, указанные в справочнике, не отвечают. А в отделе аренды заявили, что занимаются только сдачей внаем помещений «Триумфа».

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