Нарушение электроснабжения целых микрорайонов – это лишь малая часть угроз, к которым может привести развешивание на опорах ЛЭП мотков кабеля.

Линии электропередачи в Омской области, да и по всей Сибири, опутаны «сетью» оптоволоконных кабелей. Операторы связи без всякого согласования вешают свое оборудование на электроопоры, и таких случаев десятки тысяч. Помимо очевидной незаконности таких подключений, есть и куда более неприятные нюансы для простых жителей. К примеру, кое-как прокинутые кабели могут привести к авариям и отключению электричества целых микрорайонов.

Как пояснил директор по информационным технологиям «Россети Сибирь» Олег Швецов, интерком-операторы, крупный и мелкие провайдеры не заинтересованы в согласовании размещения ВОЛС (волоконно-оптических линий связи). Для них главное, как можно скорее провести кабели и подключить клиентов, взяв с них деньги:

– Им все равно на нашу надежность, им все равно на наши какие-то там проблемы. Поэтому они нанимают, как правило, подрядные организации по строительству этих волсов. Те, в свою очередь, по регионам набирают субподрядчиков. И вот эта цепочка, она обширная, и есть подозрение, что сильно не контролируется телекомами. Соответственно, там, внизу, в полях на наших линиях начинают нелегально это все подвешивать в надежде, что «Ростелеком» и все остальные потом это легализуют. И в связи с этим вот этот разрыв, желание быстрее получить прибыль и нежелание учитывать надежность, рождает незаконный подвес среди операторов.

Швецов подчеркнул, что каждый такой случай может привести к аварии.

– Если посмотреть фотографии актов выявления бездоговорного потребления, они выглядят следующим образом: перечень объектов, на которых подвешен кабель – это опоры, номера опор и фотографии, как они подвешены. Зачастую кабель подвешивается накручиванием какой-то проволоки, которая при ветровой нагрузке в несколько этапов просто ломается (в отличие от заводского крепежа, который стандартизован, аттестован и надежен), – кабель начинает провисать. В итоге его рвет проходящий автотранспорт, либо оптоволоконный кабель сильно провисает. При порывах ветра происходит перехлест через провода электроснабжения, и, как следствие, возникает авария на сети. И соответственно, прекращается электроснабжение поселков, объектов и так далее. Я не говорю про то, что нормативы, которые в энергетике приняты по подвесу, волс, и правила производства работ тоже нарушаются. Соответственно, это создает еще и угрозу для наших сотрудников, когда они проводят ремонты и обслуживание электрической сети.

Проблема усугубляется тем, что на законное снятие энергетиками незаконно установленного на ЛЭП оборудования уходит масса времени.

– Мы можем пойти в прокуратуру. И такая практика есть. Прокуратура выставляет штраф оператору, небольшой, несколько тысяч рублей и, естественно, предписание урегулировать нарушения. Доходы крупных операторов измеряются миллиардами, поэтому заплатить несколько тысяч и продолжать висеть незаконно не проблема, – отметил Швецов. – А так как потребителями являются и предприятия, и граждане, и военные, и различные другие компетентные органы, мы не можем просто так взять и отрезать этот кабель, потому что рискуем парализовать работу некоторых предприятий и других важных объектов. Если просто возьмем и отрежем кабель, это вандализм. Поэтому мы идем по законному пути и добиваемся судебного решения. Но даже когда заканчивается официальная процедура, мы должны, по сути, понудить к заключению договора и оплате. Но часто предприятие просто берет и перерегистрируется: например, было ООО « Сибирский Медведь», а теперь ООО «СМ», и все – надо начинать новую судебную процедуру, которая опять может продлиться годы.

По данным «Россетей», самыми злостными нарушителями стал «Ростелеком». Так в Омской области оператор без разрешения занял 5891 опору. Еще 3647 опор занял «Дом.ру», а всего в регионе насчитывается почти 20 тыс. незаконно занятых опор. В других регионах Сибири ситуация не лучше, и даже в относительно небольшом Алтайском крае провайдеры заняли без разрешения более 5 тыс. опор ЛЭП.

Решение проблемы энергетики видят в легализации операторами незаконных подвесов волоконно-оптического кабеля и кабеля связи.

– Есть важное преимущество легализации, если говорить о работе телекома вдолгую. В распределительной сети часто идут небольшие реконструкции: замена опор или провода, перенос линии на несколько метров из-за ремонта дороги или застройки территории. Наш персонал всегда пользуется легальной базой всех договоров, что и где подвешено, кому это принадлежит. Соответственно, если информации нет, то практически невозможно предупредить провайдера о работах. В таких случаях кабель приходится убирать и хранить в надежде, что объявится собственник и заберет его обратно. Но у конечного потребителя услуг провайдера итог может быть лишь один – пропадет соединение, – отметил директор по информационным технологиям «Россети Сибирь».

По его мнению, стоимость аренды ЛЭП для провайдеров вряд ли будет ощутима. Чаще всего операторы подключают ВОЛС к распределительной сети, которая идет по улицам деревень и поселков, ставка по которой 80 рублей за опору в месяц. Если кабель тянется на 200–300 метров, то совокупная стоимость аренды будет сопоставима с суммой, которую платит всего один абонент за интернет в месяц. Такие незначительные траты со стороны провайдеров позволят в разы повысить надежность как интернет-соединения, так и электроснабжения. Но больше всего энергетиков заботит безопасность потребителей, поэтому они намерены продолжить борьбу с незаконными подвесами всеми доступными способами.

В компании «Россети Сибирь» напоминают, что несогласованный подвес кабелей к опорам ЛЭП попадает под действие статьи 215.2 Уголовного кодекса РФ «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения». За разрушение, повреждение или приведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние объектов энергетики статья предусматривает наказание вплоть до лишения свободы.