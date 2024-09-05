Выплаты будут происходить в новом порядке.

В следующем году в России собираются преобразовать институт компенсационных выплат по уходу за инвалидами первой группы и гражданами старше 80 лет. Поэтому с 1 января 2025 года омское отделение Социального фонда установит надбавки к пенсиям этим категориям граждан.

Пенсионеры получат начисления в размере 1380 рублей с учетом районного коэффициента. Эту надбавку будут ежегодно индексировать. Что касается выплат по уходу за инвалидами первой группы, то их размер составит 11 500 (с учетом районного коэффициента).

Сейчас такие выплаты назначают по специальному заявлению. Со следующего года таких трудностей уже не будет.