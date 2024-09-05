С сегодняшнего дня ученики школы № 104 находятся на дистанционном обучении. Здание школы будут обследовать.

Школу № 104 в Ленинском округе Омска, в раздевалке которой накануне обрушился потолок, закрыли. Ученики временно переведены на дистанционное обучение, сообщают «Вести-Омск». В учебное заведение направлены эксперты, они должны сделать вывод о пригодности здания для ведения занятий.

Ранее в омской мэрии сообщали, что школа 1957 года постройки включена в программу капитального ремонта на 2026 год. Если до его начала понадобится перевести учеников в другие учреждения, у департамента образования уже есть соответствующий план и отработанные механизмы.