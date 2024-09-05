В учебном заведении № 104 обвалилась штукатурка.

В раздевалке омской школы № 104 обрушился потолок. В момент происшествия раздевалка была закрыта, класс, расположенный над ней, уже закончил занятия.

В мэрии обещали провести инструментальное обследование обвалившегося участка. Школу 1957 года постройки включили в программу капремонта на 2026 год.

– Если понадобится перевести учеников в другие учреждения до начала ремонта, у департамента образования уже есть соответствующий план и отработанные механизмы, – уточнили в городской администрации.

Во время инцидента никто не пострадал.