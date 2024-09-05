Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Топить жилой фонд и социальные объекты начали на востоке области – в Нижнеомском районе.

С сегодняшнего дня в самом восточном районе области – Нижнеомском – начался отопительный сезон. К теплоснабжению подключают социальные объекты и жилой фонд, сообщил глава регионального Минэнерго Владимир Шнипко.

– В первую очередь тепло постепенно подадут на объекты образования и здравоохранения, – отметили чиновник.

Шнипко также напомнил, что каждый муниципалитет сам определяет дату запуска тепла в дома и социальные учреждения, основываясь на температуре окружающего воздуха. Ранее он сообщал, что к 15 сентября регион должен быть готов к отопительному сезону.

·Общество

Топить жилой фонд и социальные объекты начали на востоке области – в Нижнеомском районе.

С сегодняшнего дня в самом восточном районе области – Нижнеомском – начался отопительный сезон. К теплоснабжению подключают социальные объекты и жилой фонд, сообщил глава регионального Минэнерго Владимир Шнипко.

– В первую очередь тепло постепенно подадут на объекты образования и здравоохранения, – отметили чиновник.

Шнипко также напомнил, что каждый муниципалитет сам определяет дату запуска тепла в дома и социальные учреждения, основываясь на температуре окружающего воздуха. Ранее он сообщал, что к 15 сентября регион должен быть готов к отопительному сезону.