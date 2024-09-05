Омск-Информ
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·Спорт

Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию стал почетным гостем «Авангарда».

Одним из почетных гостей вчерашнего матча «Авангарда» против «Сибири» стал олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию Роман Костомаров. Он приехал в Омск на открытие нового хоккейного сезона в качестве амбассадора благотворительной программы «Доброфон». Спортивное действо произвело на чемпиона большое впечатление.

– Побывал на хоккейном матче, посмотрел прекрасную игру, пообщался в студии о спорте, жизни, благотворительной программе «Доброфон» и наметил планы на будущее, – написал Костомаров своем телеграм-канале.

Фигурист, в частности, анонсировал свое участие в футбольном матче. На память об Омске «Авангард» подарил Костомарову фирменный джерси с номером 55 и его фамилией на спине.

·Спорт

Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию стал почетным гостем «Авангарда».

Одним из почетных гостей вчерашнего матча «Авангарда» против «Сибири» стал олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию Роман Костомаров. Он приехал в Омск на открытие нового хоккейного сезона в качестве амбассадора благотворительной программы «Доброфон». Спортивное действо произвело на чемпиона большое впечатление.

– Побывал на хоккейном матче, посмотрел прекрасную игру, пообщался в студии о спорте, жизни, благотворительной программе «Доброфон» и наметил планы на будущее, – написал Костомаров своем телеграм-канале.

Фигурист, в частности, анонсировал свое участие в футбольном матче. На память об Омске «Авангард» подарил Костомарову фирменный джерси с номером 55 и его фамилией на спине.