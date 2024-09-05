Ранее мужчина неоднократно попадался сотрудникам ГИБДД в состоянии опьянения.

Полтавский районный суд Омской области конфисковал в доход государства автомобиль, принадлежавший 36-летнему местному жителю. Сельчанин любил ездить на машине в состоянии алкогольного опьянения и неоднократно привлекался за это к административной ответственности.

В очередной раз его поймали утром 26 апреля этого года. В ту роковую пятницу мужчина отправился вызволять из кювета свою «Ладу-Приору», куда ее накануне загнала супруга полтавчанина. Выбравшись на дорогу, автолюбитель был остановлен сотрудниками ГИБДД. Проходить медицинское освидетельствование он не стал, а поскольку ранее уже попадался пьяным за рулем, стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию). Летом дело передали в суд.

– С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 2 года. Суд также постановил конфисковать автомобиль в доход государства, – сообщили в областной прокуратуре.

Обжаловать приговор суда мужчина не стал, и он вступил в законную силу.