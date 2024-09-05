Девушка долгое время не могла получить положенную ей по закону квартиру и обратилась к главе Следкома РФ.

Молодая жительница Омской области опубликовала обращение к главе Следкома РФ Александру Бастрыкину.Она рассказала, что долгое время не может получить полагающееся по закону как ребенку-сироте жилье.

По факту нарушения прав омские силовики расследуют уголовное дело, в рамках которого девушка, оставшаяся без квартиры, признана потерпевшей.

В связи с этим глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя омского СК Евгению Осадчуку представить доклад по данному уголовному делу и мерах, предпринимаемых по восстановлению нарушенных прав потерпевшей.