Омск-Информ
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·Общество

Названы сроки, когда в жилых домах появится газоснабжение после июльского пожара.

Сегодня, 4 сентября, мэр Омска Сергей Шелест встретился с жителями частного сектора, которые живут в районе 19-й Линии. В результате пожара, который произошел в июле 2024 года, 150 домов остались без газа.

По словам градоначальника, предварительные работы уже начались, завтра планируется оплатить поставку необходимых материалов.

- Особо подчеркну: все мероприятия бесплатны для граждан. К 1 октября газовики  начнут подачу топлива в дома, - объяснил Сергей Шелест.

Мэр рассказал, что эта ситуация находится на особом контроле губернатора Омской области Виталия Хоценко. Также ее взяла на контроль региональная прокуратура.

·Общество

Названы сроки, когда в жилых домах появится газоснабжение после июльского пожара.

Сегодня, 4 сентября, мэр Омска Сергей Шелест встретился с жителями частного сектора, которые живут в районе 19-й Линии. В результате пожара, который произошел в июле 2024 года, 150 домов остались без газа.

По словам градоначальника, предварительные работы уже начались, завтра планируется оплатить поставку необходимых материалов.

- Особо подчеркну: все мероприятия бесплатны для граждан. К 1 октября газовики  начнут подачу топлива в дома, - объяснил Сергей Шелест.

Мэр рассказал, что эта ситуация находится на особом контроле губернатора Омской области Виталия Хоценко. Также ее взяла на контроль региональная прокуратура.