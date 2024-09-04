Омск-Информ
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·Общество

Дети шли по пешеходному переходу, когда водитель проехал на красный сигнал светофора.

Омские полицейские нашли водителя, который вчера, 3 сентября, чуть не сбил толпу школьников на пешеходном переходе на улице Омской возле гимназии № 146. Дети шли на занятия, когда омич, не сбавляя скорости, проехал на красный сигнал светофора.

Водителю, который ехал за рулем белой «Лады-Гранты» оказалось 22 года. Омича привлекли к ответственности за грубое нарушение правил дорожного движения. На него составили административный протокол по статье 12.12 КоАП РФ.

·Общество

Дети шли по пешеходному переходу, когда водитель проехал на красный сигнал светофора.

Омские полицейские нашли водителя, который вчера, 3 сентября, чуть не сбил толпу школьников на пешеходном переходе на улице Омской возле гимназии № 146. Дети шли на занятия, когда омич, не сбавляя скорости, проехал на красный сигнал светофора.

Водителю, который ехал за рулем белой «Лады-Гранты» оказалось 22 года. Омича привлекли к ответственности за грубое нарушение правил дорожного движения. На него составили административный протокол по статье 12.12 КоАП РФ.