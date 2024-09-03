Дети шли на зеленый сигнал для пешеходов, но водителя это не остановило.

Сегодня, 3 сентября, в одном из омских телеграм-каналов появилась информация, что водитель чуть не сбил детей прямо на пешеходном переходе. Сообщается, что инцидент произошел в 7:33 на улице Омской возле гимназии № 146.

В этот момент школьники шли толпой на занятия. Они переходили дорогу на зеленый сигнал для пешеходов.

– Белая «Лада-Гранта» пролетела на красный [сигнал], благо дети разбежаться успели, – рассказал автор поста. – Водитель не остановился даже.

Омич попросил подписчиков сообщить, есть ли у них видео с другого ракурса, где видно номера машины. По всей видимости, автор поста захотел наказать нерадивого водителя.