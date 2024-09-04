Подрядчик также работает снаружи и внутри будущего учебного заведения.

Возле школы, которую строят в Исилькуле, начали возводить стадион. Как сообщили в министерстве строительства Омской области, возле учебного заведения появится мини-футбольное поле, полоса препятствий, беговая дорожка на 4 полосы, тренажеры, волейбольная и баскетбольная площадки.

– Активные работы идут одновременно внутри и снаружи здания будущей школы. Строители заняты оформлением фасадов, также монтируют внутренние инженерные сети отопления и систему вентиляции. Приступили к чистовой отделке классов – в качестве напольного покрытия используется керамогранитная плитка стального цвета, – сообщили в ведомстве.

Напомним, 4-этажную школу в Исилькуле возводит «Арт РемСтрой». Подрядчик взялся за работу в апреле 2024 года. Но начала строить школу в 2018 году компания «Лидер». Сроки сдачи объекта в эксплуатацию переносили уже несколько раз.

В мае готовность составляла 41 %. Тогда планировалось закончить работы до конца года. Какой процент готовности сейчас, чиновники не сообщают.