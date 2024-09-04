Аналитики МегаФона проанализировали данные об абонентах в роуминге. Для омских туристов привлекательнее был отдых в соседней стране.

Россияне за минувшее лето выбирали заграничные путешествия на 7 % чаще, чем годом ранее. Аналитики МегаФона приводят статистику обезличенных данных об абонентах в роуминге.

Оказалось, что российские туристы в последнее время отдавали предпочтение в путешествиях в азиатском направлении. Прирост год к году составил 50 %. Тогда как снижение интереса наблюдается в отношении стран Северной Америки, где произошло падение на 20 %. В то время как самой посещаемой страной стала Турция.

В июне – августе 2024 года турпоток за границу вырос на 7 % по отношению к аналогичному периоду 2023 года. Самой популярной страной стала Турция: ее выбрали 22 % наших соотечественников. В топ-5 вошли также Абхазия (10 %), Белоруссия (9 %), Казахстан (8 %) и Грузия (6 %). Число поездок в страны СНГ оказалось больше, чем суммарный турпоток в страны Европы, Азии, Африки, а также Северной и Южной Америки. А вот самый активный рост показал Вьетнам: интерес к нему этим летом вырос в 2,7 раза.

Туристические предпочтения жителей Омской области незначительно отличаются от общероссийских. Здесь коррективы вносит географическое положение региона – близость к Казахстану делает эту страну наиболее популярным направлением для туристов из Сибири. Следующими по посещаемости стали Турция (+17 %) и Абхазия (+12 %). Эти страны удерживают лидерство на протяжении последних двух летних сезонов. Вместе с тем жители области стали чаще выбирать для отпуска Грузию (+14 %) и Беларусь (+29 %). Возвращает былую популярность Египет, куда отправились на 35 % омичей больше, чем в предыдущем году. Востребованными направлениями оставались Китай (+20 %) и Таиланд (+45 %).

Турпоток в Европу показал несущественный прирост, чаще омичи выезжали в Германию (+25 %). Абсолютно непривлекательными жители Омска поcчитали страны Африки, которые как туристический регион проигрывают азиатскому направлению.

Азия в целом продолжает показывать самую высокую динамику по приросту турпотока: в сравнении с летом 2023 года он стал выше в полтора раза. Кроме Вьетнама, россияне стали чаще ездить в Камбоджу (+106 %), Китай (+81 %), Японию (+64 %) и Таиланд (+58 %). При этом в топ-3 по доле россиян, выбравших Азию для летнего отпуска, вошли Китай (41 %), Таиланд (21 %) и Монголия (7 %).

Среди стран Африки бессменным лидером является Египет – сюда летом отправились 86 % всех россиян, выбирающих жаркое африканское направление. При этом заметный прирост в сравнении с летом прошлого года оказался у Марокко – сюда стали ездить на 33 % чаще, а также у Эфиопии – здесь рост составил 23 %.

Не менее жаркий Ближний Восток продолжает привлекать россиян, однако рост летних поездок в этом направлении не всегда был существенным: в Саудовскую Аравию ездили на 16 % чаще, в Турцию – на 9 %, а в ОАЭ – всего на 3 %. При этом ОАЭ вошли в топ-10 зарубежных стран этим летом.

Турпоток в Европу вырос лишь на 5 %, а в топ-5 по числу туристов из России вошли Италия, Литва, Румыния, Германия и Франция. Румыния стала еще и самой растущей по турпотоку из России страной Европы (+44 %) вместе со Швейцарией (+35 %) и Эстонией (+34 %).

Южная Америка стала сильнее привлекать россиян, и главную роль здесь сыграла Бразилия – сюда отправилась треть туристов, путешествующих по материку. Следом за ней идет Аргентина с 19 %. А вот интерес к Северной Америке упал сразу на 20 %, при том что в США стали ездить на 21 % чаще. Другие же страны Северной Америки теряют популярность: туристы из России практически перестали ездить в Канаду, на 50 % снизились поездки в Мексику и на 35 % – на Кубу.

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