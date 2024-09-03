Омск-Информ
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·Происшествия

Недостатки дорожного полотна скрыла от водителя лужа.
На улице Маяковского в Омске провалилась в яму грузовая «газель». Видеозапись с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях.
– Это раскопали траншеи под бордюры, но погода замаскировала яму лужей, и вот результат, не везде поставили предупредительные конусы, – отметил омич Данил Алексеев.
Отметим, что на улице Маяковского действительно идет ремонт дороги. Причем у мэрии есть претензия к подрядчику: выравнивающий слой асфальта оказался тоньше необходимого.
·Происшествия

Недостатки дорожного полотна скрыла от водителя лужа.
На улице Маяковского в Омске провалилась в яму грузовая «газель». Видеозапись с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях.
– Это раскопали траншеи под бордюры, но погода замаскировала яму лужей, и вот результат, не везде поставили предупредительные конусы, – отметил омич Данил Алексеев.
Отметим, что на улице Маяковского действительно идет ремонт дороги. Причем у мэрии есть претензия к подрядчику: выравнивающий слой асфальта оказался тоньше необходимого.