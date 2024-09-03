Омск-Информ
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·Общество

Жителей предупредили о возможности коммунальных аварий.
В Омской области снова ожидаются ночные заморозки. По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, ночами с 5 по 7 сентября температура воздуха будет опускаться до 0…–5 градусов.
– В связи с неблагоприятными погодными явлениями возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, обусловленных увеличением техногенных пожаров в частном жилом секторе, авариями на коммунальных и энергетических системах жизнеобеспечения, повреждением или обрывом линий связи и электропередачи, а также нарушением транспортного движения, ухудшением условий при проведении аварийно-восстановительных работ, – предупредили жителей в мэрии.
Телефоны на случай аварий, вызванных погодой:
  • МЧС – 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, с сотового 101.
  • Единая дежурно-диспетчерская служба города – 78-78-78.
·Общество

Жителей предупредили о возможности коммунальных аварий.
В Омской области снова ожидаются ночные заморозки. По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, ночами с 5 по 7 сентября температура воздуха будет опускаться до 0…–5 градусов.
– В связи с неблагоприятными погодными явлениями возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, обусловленных увеличением техногенных пожаров в частном жилом секторе, авариями на коммунальных и энергетических системах жизнеобеспечения, повреждением или обрывом линий связи и электропередачи, а также нарушением транспортного движения, ухудшением условий при проведении аварийно-восстановительных работ, – предупредили жителей в мэрии.
Телефоны на случай аварий, вызванных погодой:
  • МЧС – 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, с сотового 101.
  • Единая дежурно-диспетчерская служба города – 78-78-78.