По городу начали курсировать еще 22 ЛиАЗа и НефАЗа.

На семи маршрутах в Омске поменяли автобусы на более вместительные. Как сообщает мэр Сергей Шелест, целиком перевели на автобусы большого класса маршруты № 14, 21, 26 и 78. С сегодняшнего дня плановый выпуск – 12, 5, 6 и 13 машин в день соответственно.

– Вместительность подвижного состава также увеличена на маршрутах № 61 и 83. Теперь, помимо среднего класса, в линию, соответственно, будут выходить 6 и 5 больших автобусов. После многолетнего перерыва транспортом большого класса можно воспользоваться и на маршруте № 94, – рассказал Шелест.

Он также напомнил, что с началом учебного года для подвоза детей до школ на маршруты № 16 и 88 выпустили дополнительные автобусы. На маршрут № 62 вышел автобус среднего класса.