Омск-Информ
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·Общество

Без вмешательства прокуратуры и суда чиновники ничего не делали.
Прокуратура выявила нарушения законодательства о безопасности дорожного движения в деятельности администрации Оконешниково в Омской области. На улице Коммунистической нет тротуаров.
Сначала прокуратура внесла представление главе администрации, однако мер чиновник не принял. В связи с этим прокурор обратился в суд, чтобы обязать муниципалитет обустроить тротуары до ноября.
Требования прокуратуры суд удовлетворил в полном объеме. Решение вступило в законную силу.
·Общество

Без вмешательства прокуратуры и суда чиновники ничего не делали.
Прокуратура выявила нарушения законодательства о безопасности дорожного движения в деятельности администрации Оконешниково в Омской области. На улице Коммунистической нет тротуаров.
Сначала прокуратура внесла представление главе администрации, однако мер чиновник не принял. В связи с этим прокурор обратился в суд, чтобы обязать муниципалитет обустроить тротуары до ноября.
Требования прокуратуры суд удовлетворил в полном объеме. Решение вступило в законную силу.