Уровень готовности центральных тепловых пунктов «Тепловой компании» составляет около 90 %.
Принадлежащее омской мэрии АО «Тепловая компания» завершает подготовку к отопительному сезону. Плановые работы по подготовке тепловых сетей и другого оборудования выполнены практически полностью. Минувшим летом специалисты ремонтировали теплосетевую инфраструктуру, меняли изношенные участки трубопроводов и восстанавливали нарушенную тепловую изоляцию.
– Особое внимание уделяется подготовке котельных и центральных тепловых пунктов. Уровень готовности ЦТП и ТПНС составляет 88,6 %, а ремонт оборудования на этих объектах выполнен на 97 %. Работы по подготовке к зиме выполняются в плановом режиме, – цитирует заявление «Тепловой компании» портал «Город55».
Завершить подготовку к отопительному сезону в Омске должны к 15 сентября. Судя по темпам работ на объектах «Тепловой компании», начать топить социальные объекты и дома омичей здесь будут готовы со дня на день.
Ранее сообщалось о начале отопительного сезона в детских садах и школах на севере Омской области.