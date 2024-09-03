Омск-Информ
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·Общество

Отопительный сезон решили начать из-за неблагоприятных погодных условий.

Министр энергетики Омской области Владимир Шнипко сообщил о начале отопительного сезона на севере региона. В ходе сегодняшнего оперативного совещания он рекомендовал главам районов начать топить школы и детские сады.

– Учитывая дождливую и прохладную погоду, рекомендовал главам северных районов не дожидаться дальнейшего понижения температуры воздуха и при наличии технической возможности начинать отопительный сезон в образовательных учреждениях, – написал Шнипко в своем телеграм-канале.

Ранее министр сообщал, что общая готовность региона к началу холодов составляет 85 %. В северном Тевризском районе все объекты и теплоисточники уже готовы к старту отопительного сезона.

·Общество

Отопительный сезон решили начать из-за неблагоприятных погодных условий.

Министр энергетики Омской области Владимир Шнипко сообщил о начале отопительного сезона на севере региона. В ходе сегодняшнего оперативного совещания он рекомендовал главам районов начать топить школы и детские сады.

– Учитывая дождливую и прохладную погоду, рекомендовал главам северных районов не дожидаться дальнейшего понижения температуры воздуха и при наличии технической возможности начинать отопительный сезон в образовательных учреждениях, – написал Шнипко в своем телеграм-канале.

Ранее министр сообщал, что общая готовность региона к началу холодов составляет 85 %. В северном Тевризском районе все объекты и теплоисточники уже готовы к старту отопительного сезона.