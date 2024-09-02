Сегодня ночью в приземном слое наблюдались заморозки до –4 градусов.

К 15 сентября в Омской области должны завершить подготовку к отопительному сезону. На сегодняшний день общий уровень готовности региона к подаче тепла составляет 85 %, сообщил глава областного Минэнерго Владимир Шнипко. В Тевризском районе топить можно уже сегодня – все объекты и теплоисточники готовы к холодам.

– Коммунальщики делают все возможное, чтобы обеспечить наших жителей теплом в зимний период. Первоочередные приоритеты – подготовить к работе в зимних условиях объекты не только жилого фонда, но и школы, детские сады и медучреждения, – отметил министр.

Минувшей ночью температура воздуха в регионе понизилась до +3…+6 °, в приземном слое местами отмечались заморозки до –1…–4 °. Холоднее всего было в Тевризе. В ближайшие дни преобладающая температура ночью составит +4…+9 °, возможны заморозки в приземном слое, днем будет +11…+16 °.