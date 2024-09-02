Омск-Информ
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·Общество

Жители одного из округов дышали сероводородом.
Вчера, 1 сентября, в Омске снова произошли выбросы. По данным Обь-Иртышского УГМС, концентрация сероводорода в воздухе Кировского округа в 1,2 раза превысила предельно допустимую.
В других округах выбросов не зафиксировали. Уровень загрязнения воздуха синоптики оценили как «низкий».
Отметим, что 29 августа в Октябрьском округе зафиксировали 3,4 ПДК формальдегида. В Советском округе выявили 2,9 ПДК ксилола и 1,9 ПДК ортоксилола.
·Общество

Жители одного из округов дышали сероводородом.
Вчера, 1 сентября, в Омске снова произошли выбросы. По данным Обь-Иртышского УГМС, концентрация сероводорода в воздухе Кировского округа в 1,2 раза превысила предельно допустимую.
В других округах выбросов не зафиксировали. Уровень загрязнения воздуха синоптики оценили как «низкий».
Отметим, что 29 августа в Октябрьском округе зафиксировали 3,4 ПДК формальдегида. В Советском округе выявили 2,9 ПДК ксилола и 1,9 ПДК ортоксилола.