Омск-Информ
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·Общество

Выбросы зафиксировали в двух округах города.

На сайте Обь-Иртышского УГМС опубликовали данные наблюдений за атмосферным воздухом в Омске 29 августа. Согласно опубликованной информации, накануне в городе произошли выбросы сразу нескольких вредных веществ.

Самый высокий показатель зафиксировали в Октябрьском округе. Там выбросы формальдегида превысили предельно допустимую концентрацию в 3,4 раза.

Также выбросы произошли в Советском округе. Там уровень ксилола и ортоксилола превысил ПДК в 2,9 и 1,9 раза соответственно.

·Общество

Выбросы зафиксировали в двух округах города.

На сайте Обь-Иртышского УГМС опубликовали данные наблюдений за атмосферным воздухом в Омске 29 августа. Согласно опубликованной информации, накануне в городе произошли выбросы сразу нескольких вредных веществ.

Самый высокий показатель зафиксировали в Октябрьском округе. Там выбросы формальдегида превысили предельно допустимую концентрацию в 3,4 раза.

Также выбросы произошли в Советском округе. Там уровень ксилола и ортоксилола превысил ПДК в 2,9 и 1,9 раза соответственно.