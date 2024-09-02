Омск-Информ
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·Авто

На ней заделали ямы в прошлом году.
В министерстве транспорта Омской области прокомментировали ситуацию с сельскими дорогами, на которые пожаловались жители. Одна из них располагается в Крутинском районе.
– На дороге Крутинка – Новокарасук в 2023 году был проведен ремонт, в рамках которого были устранены глубокие ямы, что обеспечило безопасный проезд. До конца текущей недели специалисты казенного учреждения «Управление дорожного хозяйства Омской области» проведут обследование дороги, о результатах сообщим дополнительно, – сообщили в ведомстве.
Дорога Воскресенка – Хомутинка в Нижнеомском районе, на которую тоже жалуются жители, имеет переходный тип покрытия (щебень). На прошлой неделе на дороге работал грейдер. Полноценный ремонт там возможен при дополнительном финансировании.
·Авто

На ней заделали ямы в прошлом году.
В министерстве транспорта Омской области прокомментировали ситуацию с сельскими дорогами, на которые пожаловались жители. Одна из них располагается в Крутинском районе.
– На дороге Крутинка – Новокарасук в 2023 году был проведен ремонт, в рамках которого были устранены глубокие ямы, что обеспечило безопасный проезд. До конца текущей недели специалисты казенного учреждения «Управление дорожного хозяйства Омской области» проведут обследование дороги, о результатах сообщим дополнительно, – сообщили в ведомстве.
Дорога Воскресенка – Хомутинка в Нижнеомском районе, на которую тоже жалуются жители, имеет переходный тип покрытия (щебень). На прошлой неделе на дороге работал грейдер. Полноценный ремонт там возможен при дополнительном финансировании.