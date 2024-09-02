Омск-Информ
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·Общество

Похожие проблемы в Крутинском, Кормиловском и Нижнеомском районах.
Жители Омской области пожаловались в соцсетях на ремонт дороги около деревни Калачики в Крутинском районе. По словам омичей, по ней трудно ездить.
– Это нам сделали новую дорогу, от 29 км, за деревню Калачики. Ездить невозможно. Лучше бы вообще ее не делали! Чем в дождь плыть. Тяжело для тех, кто со стороны Новокарасука ездит на работу в Крутинку, – сообщается в посте.
К посту автор прикрепил видео. В комментариях омичи также пожаловались на ремонт дорог к деревне Сосновке в Кормиловском районе и Хомутинке в Нижнеомском.
«Омск-информ» обратился за комментарием в региональное министерство транспорта.
·Общество

Похожие проблемы в Крутинском, Кормиловском и Нижнеомском районах.
Жители Омской области пожаловались в соцсетях на ремонт дороги около деревни Калачики в Крутинском районе. По словам омичей, по ней трудно ездить.
– Это нам сделали новую дорогу, от 29 км, за деревню Калачики. Ездить невозможно. Лучше бы вообще ее не делали! Чем в дождь плыть. Тяжело для тех, кто со стороны Новокарасука ездит на работу в Крутинку, – сообщается в посте.
К посту автор прикрепил видео. В комментариях омичи также пожаловались на ремонт дорог к деревне Сосновке в Кормиловском районе и Хомутинке в Нижнеомском.
«Омск-информ» обратился за комментарием в региональное министерство транспорта.