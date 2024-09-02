Эти микроорганизмы выживают при температуре до 96 градусов и устойчивы к внешним воздействиям.

И.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина рассказала о бактериях, которые живут в грязных кофемашинах. Эксперт напомнила о важности своевременного мытья, сушки и дезинфекции этого агрегата, который сегодня есть во многих офисах.

– Кофемашина часто работает в режиме нон-стоп, при этом сотрудники и обслуживающий персонал могут пренебречь чисткой данного прибора. Хотя в кофемашинах могут завестись и размножиться различные бактерии – ацинетобактеры, кокки, бациллы, плесень, грибки, дрожжи, – цитирует биолога портал NEWS.ru.

Активнее всего бактерии размножаются в самых влажных узлах кофемашины. Это резервуары для воды и молока, кофейный фильтр либо капсульная камера. И высокая температура варки кофе им не помеха.

– Подобные микроорганизмы устойчивы к внешним воздействиям. Например, выживают при температуре до 96 градусов Цельсия, – говорит Ирина Лялина. – Именно до такой температуры нагреваются детали кофемашины. Выросшие в таких условиях грибки или бактерии устойчивы к подобным воздействиям.

Наиболее опасны энтерококки, вызывающие менингит. Это недуг смертельно опасен, а среди осложнений – глухота и эпилепсия, а также задержка развития у детей. Энтерококки также провоцируют кишечные расстройства и болезни мочеполовой системы.