Омск-Информ
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·Образование

Работы затянулись, но к началу учебного года подрядчик успел.
Школу № 3 в Омске открыли после капитального ремонта. Об этом сообщает губернатор Омской области Виталий Хоценко.
– Дети начинают новый учебный год в полностью обновленных условиях. Этого очень ждали ребята, педагоги и родители. Здесь мы не только отремонтировали здание, но и оснастили школу самым современным оборудованием. Пожелал ребятам учиться только на отлично, а первоклассникам вручили школьные рюкзаки, – отметил Хоценко.
В Омской области в этом году 240 тыс. учеников.
Отметим, что ремонт школы завершили две недели назад, хотя планировалось сделать это раньше.
·Образование

Работы затянулись, но к началу учебного года подрядчик успел.
Школу № 3 в Омске открыли после капитального ремонта. Об этом сообщает губернатор Омской области Виталий Хоценко.
– Дети начинают новый учебный год в полностью обновленных условиях. Этого очень ждали ребята, педагоги и родители. Здесь мы не только отремонтировали здание, но и оснастили школу самым современным оборудованием. Пожелал ребятам учиться только на отлично, а первоклассникам вручили школьные рюкзаки, – отметил Хоценко.
В Омской области в этом году 240 тыс. учеников.
Отметим, что ремонт школы завершили две недели назад, хотя планировалось сделать это раньше.