Почти четверть омичей зарабатывает больше, чем средний житель страны.
РИА «Новости» опубликовало рейтинг регионов по уровню зарплат. Лидером стал Ямало-Ненецкий автономный округ, в нем 65,8 % работников получают зарплату выше среднероссийской, которая составляет 86,5 тыс. рублей. Высокие зарплаты в регионе наблюдаются в сферах добычи нефти и газа. При этом цены там ниже, чем в других северных и удаленных регионах.
Второе место занимает Ханты-Мансийский автономный округ – 54,2 %. В тройке и Магаданская область – 53,3 %. Москва оказалась на 6-м месте – 45,7 %, Санкт-Петербург – на 8-м (44,1 %).
Омская область оказалась на 34-м месте. Здесь 24,9 % жителей получают зарплату выше средней по стране. Доля работников с зарплатами вдвое выше средней по стране составляет 6,1 %.
Меньше всего зарплаты в Кабардино-Балкарской Республике, Чечне и Ингушетии.