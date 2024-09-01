Омск-Информ
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·Происшествия

Ночной хлопок спровоцировал срабатывание сигнализации у припаркованных автомобилей.

В ночь на 31 августа в 5 часов утра в районе дома № 130 по улице 50 лет Профсоюзов свидетели зафиксировали звук взрыва. Сильный хлопок привел к срабатыванию сигнализации у припаркованных машин.

Как уточнили в пресс-службе полиции, причиной сильного звука в ночи стал фейерверк.

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·Происшествия

Ночной хлопок спровоцировал срабатывание сигнализации у припаркованных автомобилей.

В ночь на 31 августа в 5 часов утра в районе дома № 130 по улице 50 лет Профсоюзов свидетели зафиксировали звук взрыва. Сильный хлопок привел к срабатыванию сигнализации у припаркованных машин.

Как уточнили в пресс-службе полиции, причиной сильного звука в ночи стал фейерверк.

1739