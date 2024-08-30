Омск-Информ
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·Общество

Что стало причиной отставания от расписания, не сообщается.
Сегодня утром из Омского аэропорта в московский аэропорт Шереметьево не смог вылететь самолет «Аэрофлота». Отправление по расписанию планировалось в 08:05, но его перенесли на 21:15.
Причина задержки рейса не сообщается. Утренний самолет авиакомпании из Москвы прибыл в Омск вовремя.
Отметим, что вчера на три часа отстал от расписания рейс «Уральских авиалиний» в Москву. Причиной стало то, что самолет из Москвы прибыл с опозданием.
·Общество

Что стало причиной отставания от расписания, не сообщается.
Сегодня утром из Омского аэропорта в московский аэропорт Шереметьево не смог вылететь самолет «Аэрофлота». Отправление по расписанию планировалось в 08:05, но его перенесли на 21:15.
Причина задержки рейса не сообщается. Утренний самолет авиакомпании из Москвы прибыл в Омск вовремя.
Отметим, что вчера на три часа отстал от расписания рейс «Уральских авиалиний» в Москву. Причиной стало то, что самолет из Москвы прибыл с опозданием.