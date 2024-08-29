Он вылетел позже, потому что с опозданием прибыл в аэропорт.

Сегодня утром в Омском аэропорту снова произошли задержки рейсов. Отставание от расписания достигало нескольких часов.

Борт «Уральских авиалиний», который должен был вылететь в Сочи в 04:30, отправился на два часа позже, в 06:40. Отметим, что самолет под этот рейс прибыл в Омск с опозданием – не в 03:30, а в 05:18.

На 36 минуты задержался рейс «Победы» Омск – Москва, хотя из Москвы самолет прибыл вовремя. Лайнер вылетел не в 05:05, а в 05:41.

На три часа отстал от расписания рейс «Уральских авиалиний» в Москву: вылетел в 09:25 вместо 06:30. Причиной стало то, что самолет из Москвы прибыл только в 08:31.

На 35 минут позже вылетел самолет S7 в Москву. Рейс перенесли с 06:50 на 07:25. Лайнер для этого рейса также прибыл в Омский аэропорт с опозданием, на 13 минут позже.